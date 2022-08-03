ختام الأنشطة الصيفية لمفوضية كشافة العين

المصدر: (العين - وام)

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اختتمت مفوضية كشافة العين فعاليات المخيم الصيفي الذي أقيم بمشاركة 150 كشافاً يمثلون المدارس الحكومية بمدينة العين، تحت شعار «الكشفية تكنولوجيا وابتكار» والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتواكبت الأنشطة الختامية للمخيم مع احتفالات اليوم العالمي للمنديل الكشفي الذي يوافق الأول من أغسطس من كل عام، وتنوعت الأنشطة والبرامج التي تضمنها برنامج المخيم الصيفي وشملت أنشطة كشفية تضمنت تعليم الكشافين المشاركين أساسيات الحركة الكشفية والمتمثلة في: الوعد والقانون ومهارات استخدام الحبال والعقد والربطات وغيرها من الفنون الكشفية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية التي تنوعت بين أنشطة الدفاع عن النفس والسباحة والجمباز والفروسية.

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