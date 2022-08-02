شراكة لتطوير مهارات طلبة «بوليتكنك أبوظبي» في تكنولوجيا المعلومات

المصدر: (أبوظبي - وام )

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وقع بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، اتفاقية شراكة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع شركة كومتيا في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لتطوير مهارات الطلبة المواطنين في تكنولوجيا المعلومات.

ووقع الاتفاقية التي حضرها الدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وياسر القباني المدير الإقليمي لشركة كومتيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور: إن هذه الشراكة تمثل أهمية كبيرة في منح خريجي بكالوريوس تكنولوجيا نظم المعلومات في البوليتكنك؛ شهادات مطلوبة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يشجع الطلبة المواطنين على الالتحاق بهذا التخصص الهام في بوليتكنك أبوظبي، ومن ثم تخريج المزيد من الكوادر الوطنية المتخصصة القادرة على تلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية بالدولة.

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