1077 ورقة بحثية نشرتها جامعة الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: العين - البيان

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن قيامها بنشر 1077 ورقة بحثية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، وذلك وفق قواعد البيانات المستخرجة من سكوبس Scopus.

وأوضح الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أنه يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد المنشورات، وأهمية المجلة التي تم النشر بها في مجال البحث، بالإضافة إلى عدد الاقتباسات.

وأشار إلى أنه تم الاستشهاد بإصدارات جامعة الإمارات العربية المتحدة 872 مرة وذلك في 88 دولة، فيما بلغ معامل الاستشهاد الوزني Field-weighted citation impact في المجال 1.70.

جودة المخرجات

وأضاف: تركز جامعة الإمارات على جودة المخرجات البحثية التي يتم تقييمها من خلال نسبة الأوراق العلمية التي يتم نشرها في المجلات ذات التصنيف الأعلى. ووفقاً لقاعدة بيانات سكوبس، فقد تم نشر 26 ورقة بحثية في أعلى 1% من المجلات العلمية، فيما بلغت نسبة المخرجات البحثية في أعلى 10% من المجلات العلمية 28.3%، وتم نشر 67.3% من الأوراق في أعلى 25% من المجلات العلمية.

ووفقاً لقاعدة بيانات Scopus، تم توزيع المنشورات البحثية في المجالات الرئيسة على النحو التالي: الهندسة 11.3%، الطب 9.1%، علوم الكمبيوتر 7.9%، علوم البيئة 7.4%، العلوم الاجتماعية 6%، الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 5.4%، فيما وصلت نسبة المنشورات في علم المواد والعلوم الزراعية والبيولوجية إلى 4.9%، والكيمياء إلى 4.8%، والرياضيات إلى 4.7%.

واختتم مراد تصريحه بتسليط الضوء على أهمية براءات الاختراع والاختراعات الجديدة، وبين أن البراءات تمثل إحدى أهم نتائج أبحاث المؤسسات الأكاديمية. فخلال النصف الأول من عام 2022، سجلت جامعة الإمارات 10 براءات اختراع ومنحت 14 براءة اختراع. وبشكل عام، حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على 217 براءة اختراع.

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