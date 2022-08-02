طلبة أكاديمية ربدان يطّلعون على منظومة الحماية المدنية في إيطاليا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت أكاديمية ربدان زيارة تعليمية إلى إيطاليا لمدة أسبوعين، بمشاركة 15 طالباً من مختلف برامج الأكاديمية، بهدف التعرف على استراتيجيات وممارسات منظومة الحماية المدنية في إيطاليا.

تأتي الزيارة تماشياً مع المستوى المتقدم للبرامج التي تقدمها أكاديمية ربدان وحرصها على اعتماد منهجية علمية تحقق استجابة موحدة ومتكاملة وفعّالة للتعامل مع جميع أنواع التهديدات المركّبة والمخاطر والحوادث والأزمات المتوقعة بكفاءة عالية، حيث قدمت الزيارة تجربة استثنائية للمشاركين من خلال الاستفادة من الجوانب العملية ذات الأهمية العالية مع مجموعة متنوعة من المحاضرات والزيارات الميدانية والتمارين العملية.

لقاءات

وعقد وفد الأكاديمية الطلابي عدداً من اللقاءات اطلع خلالها المشاركون على المؤسسات والجهات ذات الصلة بتقييم المخاطر وإدارتها والاستجابة للكوارث والتعافي منها، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر، إدارة الحماية المدنية، وجامعة بافيا - كلية الدراسات المتقدمة (IUSS)، والمركز الدولي لأبحاث البيئة (CIMA)، والمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين (INGV)، ومدرسة الدفاع المشترك للاستجابة للحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية، والهيئة الوطنية للسلامة النووية والحماية من الإشعاع (ISIN)، والهيئة الوطنية للسكك الحديدية والبنية التحتية وسلامة الطرق (ANSFISA)، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها في الدولة التي تتضمن برنامجاً تدريبياً مهنياً متخصصاً يمكّن الطلبة من التعرف على المنظومة المتكاملة لإدارة المخاطر والطوارئ في إيطاليا، حيث شمل البرنامج التدريبي عدداً من المواضيع رفيعة المستوى حول منظومة الحماية المدنية في إيطاليا، وإطار الاستجابة للطوارئ، وتقييم مخاطر الزلازل، وتقييم المخاطر المتعددة، وأنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة، وتخطيط السلامة النووية، والمخاطر الهيدروجيولوجية /‏ الانهيارات الأرضية.

تمارين

شارك الطلبة في عدد من التمارين المتخصصة التي تسهم في تعزيز الجانب المعرفي لديهم في إدارة استمرارية الأعمال والإدارة المتكاملة للطوارئ، والتي شملت محاكاة المخاطر الهيدرولوجية، والنووية والحرائق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز