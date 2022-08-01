طلاب جامعة دبي يبتكرون نظاماً ذكياً لتسجيل الطلبة في دقائق

المصدر: دبي - وام

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نجح فريق من طلاب كلية الهندسة ونظم المعلومات في جامعة دبي في إعداد وابتكار نظام جديد وتطبيق لتسجيل طلبة الجامعات خلال دقائق باستخدام نظام «اليكسا» الذكي مما يوفر الوقت والجهد على الطلبة ويتم بسلاسة تامة أثناء فترة التسجيل.

قام بتنفيذ المشروع الطلاب راشد الشامسي رئيس الفريق وعلي الجسمي ومحمد الجنيبي وخليفة البلوشي.

وأشاد الأستاذ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بابتكارات الطلبة وحرصهم على الاستفادة من برامج وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات التي تركز على الجوانب التطبيقية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للجامعة هو إعداد جيل المستقبل لحياتهم المهنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق.

وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يركزون على تعليم الطلبة كيفية تسويق أفكارهم وليس فقط إكمال مشاريعهم أو مهامهم الجامعية، وأن المنطقة الحرة للابتكار وريادة الأعمال في الجامعة ترحب وترعى أفكار وابتكارات الطلبة والخريجين ليكونوا رواد أعمال ويمكنهم خدمة المجتمع وإنشاء شركات ناشئة في المجالات المهنية والتكنولوجية.

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