جامعة أم القيوين تكرم أوائل الثانوية

المصدر: أم القيوين- وام

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احتفت جامعة أم القيوين، أمس، بأوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022 في مرحلتها الأولى على مستوى أم القيوين، ورأس الخيمة، وكرمت 36 طالباً وطالبة من طلبة النخبة في المسارين المتقدم والعام.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، وشمل كلمة للدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، أشاد فيها بدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وحرص سموه على متابعة العملية التعليمية في الجامعة وتوجيهاته المستمرة بالتركيز على أحدث طرق التدريس وتوفير أفضل البيئات التعليمية وأحدث المناهج العلمية ومواكبة التطور، الذي يشهده العالم في الخدمات التعليمية.

وثمن الدكتور جلال حاتم جهود الهيئات التعليمية وإدارات المدارس ودورها في وصول الطلبة إلى مستوى عال من التفوق والتميز في التحصيل الدراسي.

وجرى على هامش الحفل تنظيم لقاء إرشادي للطلبة المكرمين، لتعريفهم بكليات الجامعة ومرافقها والمرشدين الأكاديميين، وأهم الخدمات التعليمية التي تقدمها.

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