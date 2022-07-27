وفد طلابي من جامعة الإمارات يزور جامعة نافارا الإسبانية

المصدر: العين - البيان

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قام وفد من طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة لجامعة نافارا الإسبانية. وضم الوفد عدداً من الطلاب من تخصصات أكاديمية مختلفة وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية بين الجامعتين وبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعة الذي يستمر لأسبوع.

وأشارت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين جامعة الإمارات وجامعة نافارا الإسبانية، بهدف تعزيز دور الفنون والارتقاء بمركز الفنون في الجامعة، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون والشراكة لتبادل الخبرات والمعارف والتدريب بين الطرفين. حيث تعتبر جامعة نافارا من المؤسسات الأكاديمية المتميزة في إسبانيا، ولها مساهمات عديدة ومتميزة في التنمية الأكاديمية والثقافية والشخصية للموهوبين.

إبداع

وشارك في الوفد 12 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي، حيث تم اختيارهم وفق معايير أكاديمية عالية إلى جانب تميزهم بالمواهب الفنية، وقدرتهم على تقديم أعمال متميزة يغلب عليها طابع الإبداع والابتكار، وهم من الطلبة المتميزين في المشاركة في الأنشطة اللاصفية وبرزت أعمالهم في فعالية افتتاح مركز وحدة الفنون.

وقام الوفد بزيارة متحف الجامعة، الذي يلعب دوراً مهماً في الإعلام وتثقيف مجتمع الجامعة، ويأخذ نهجاً متعدد التخصصات للفن، كما يهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون مع مدارس وأقسام جامعة نافارا ومراكز أخرى. كما تضمن برنامج التدريب الصيفي للزيارة دورة مكثفة للمبتدئين في اللغة الإسبانية والتعرف على المتاحف الأثرية وتاريخ مدينة بامبلونا وثقافاتها المختلفة وآثارها العريقة منذ القرون الماضية وطرق المحافظة عليها، إضافة للمشاركة في ورش العمل التدريبية في عدد من كليات وأقسام الجامعة.

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