باحثون من «نيويورك- أبوظبي» يطورون مسابير ثلاثية الأبعاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف فريق من الباحثين من مختبر الموائع الدقيقة والأجهزة المصغرة المتطورة في جامعة نيويورك أبوظبي عن تطوير نوع جديد من المسابير العاملة بتقنية مجاهر القوة الذرية، ويحمل الابتكار الذي تم تصميمه بشكل ثلاثي الأبعاد اسم 3DTIPs.

وتتيح تقنية مجهر القوة الذرية للباحثين مراقبة وقياس والتعامل مع العينات والأجسام الدقيقة والنانوية بدقة غير مسبوقة، ويمكن الاستفادة من مسابير 3DTIPs الجديدة، التي تم تصنيعها عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، في مجموعة كبيرة من التطبيقات وعمليات المراقبة والاكتشافات بكفاءة أكبر مقارنة مع المسابير القياسية والقائمة على مواد السيليكون وأشباه الموصلات.

وتستخدم تقنية مجهر القوة الذرية في تحديد خصائص العينات، من خلال مسبار متناهي الصغر يمسح الأسطح ويقدم دقة مذهلة أعلى بـ 1000 مرة مقارنةً بالمجاهر الضوئية.

وتعد هذه التقنية وسيلة محورية في مجالات عديدة، بما في ذلك العلوم الأساسية والطبية الحيوية، حيث تتنوع تطبيقاتها من دراسة البكتيريا الحية وخلايا الثدييات وتحليل جزيئات الحمض النووي ودراسة البروتينات بشكل فوري وتصوير الجزيئات الدقيقة وصولاً إلى الجسيمات دون الذرية.

نجاح

وقال الدكتور محمد قسايمة، الباحث الرئيسي في المشروع والأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والبيولوجية الطبية في جامعة نيويورك أبوظبي: نجحنا في تطوير تقنية مبتكرة لإنتاج الجيل الجديد من المسابير العاملة بتقنية مجاهر القوة الذرية باستخدام مواد جديدة وتصاميم محسنة وأشكال مبتكرة ثلاثية الأبعاد.

وتمكن هذه التقنية الجديدة من تطوير النماذج الأولية بسرعة، مما يضمن دورة إنتاج سلسة لمسابير مجاهر القوة الذرية التي ترتكز على التطبيقات والوظائف المطلوبة، ويتيح لنا إنتاج مسابر متخصصة من هذا النوع، بتصاميم مبتكرة ثلاثية الأبعاد، آفاقاً بحثية غير محدودة في مختلف التخصصات.

حلول

قال الدكتور أيوب كلية، المؤلف الأول للدراسة والباحث المساعد في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مختبر الموائع الدقيقة والأجهزة المصغرة المتطورة: يمكن لمسابير 3DTIPs إنتاج صور بتقنية مجاهر القوة الذرية عالية الدقة بسرعة كبيرة، باستخدام نماذج مجاهر القوة الذرية الشائعة وفي البيئات الهوائية والسائلة. ويساعد تحسين الطرف المدبب لمسابير 3DTIPs على تعزيز قدراتها بشكل كبير، لالتقاط الصور بتقنية مجاهر القوة الذرية عالية الدقة.

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