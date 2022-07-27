«أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء» تشارك في مؤتمر التلسكوبات الفلكية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شاركت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة مؤخراً بورقة عمل في مؤتمر التلسكوبات الفلكية وأجهزة المقاييس SPIE، الذي استمر على مدار 6 أيام ونظمته جمعية مهندسي أجهزة المقاييس البصرية في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك بكندا، وبحضور عدد من المهندسين والعلماء من مختلف وكالات الفضاء العالمية والجامعات والشركات الخاصة بتطور أنظمة الفضاء.

وذلك بهدف إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وعرض أبرز ما توصلت إليه الأكاديمية في إطار حرصها على المشاركة الدولية والبحوث العلمية.

وشارك يوسف فروخ مهندس مختبر في قسم البحوث والمشاريع العلمية بمختبر الأقمار الصناعية المكعبة بورقة عمل علمية تعكس إنجازات وتطور الإمارة، حيث تناول خلالها تصميم واختبار والتحقق من صحة حمولة العلوم الأولية لبعثة القمر الصناعي الشارقة سات-1، وجهاز كشف الأشعة السينية المحسن iXRD.

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