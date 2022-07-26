«أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء» تشارك في مؤتمر «كوسبار»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شاركت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة بعدد من المشاريع البحثية في فعاليات مؤتمر لجنة أبحاث الفضاء «كوسبار» بنسخته الـ 44، والذي انعقد مؤخراً في العاصمة اليونانية أثينا وناقش على مدار 9 أيام موضوعات مختلفة في مجال الفضاء والفلك، بحضور عدد كبير من العلماء ورواد الفضاء والمتخصصين.

وتهدف مشاركة الأكاديمية في هذا المؤتمر الدولي المهم إلى نقل أبرز الأبحاث العلمية لجامعة الشارقة والأكاديمية في مجال علوم الفضاء والفلك إلى العالم، مما يتيح فرصاً عديدة لتبادل الخبرات واللقاءات والنتائج والمعلومات والآراء.

وتكوّن وفد الأكاديمية المشارك من: الدكتور أنطونيوس مانوساكيس أستاذ مساعد في قسم البحوث والمشاريع العلمية بالأكاديمية والذي مثل مختبر فيزياء العالية الطاقة، وعائشة العويس مساعد باحث في قسم البحوث والمشاريع العلمية ومثلت مختبري الذكاء الاصطناعي للفضاء ومركز النيازك، وغيرهم من المتخصصين.

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