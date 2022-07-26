جامعة الشارقة والقنصلية الكويتية تبحثان التعاون

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وفداً من المكتب الثقافي بالقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، برئاسة الأستاذ الدكتور مشاري الهاجري المستشار ورئيس المكتب الثقافي بالقنصلية الكويتية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمكتب، في ما يخص الطلبة الكويتيين المتقدمين والمنتسبين لجامعة الشارقة.

تعاون

ورحب مدير الجامعة، برئيس المكتب الثقافي والوفد المرافق، مؤكداً أهمية التعاون بين الجامعة والمكتب الثقافي، لما له من أهمية في تقديم كل سبل الدعم والراحة للطلبة الكويتيين المنتسبين للجامعة.

وقال: إن الجالية الكويتية في الجامعة، من الجاليات الكبيرة والمتميزة على الصعيد الأكاديمي والأخلاقي، ولهذا نعتز بوجودهم، وجميع أبواب المسؤولين في الجامعة، مفتوحة للاستماع لأي مقترحات من قبلهم.

وأكد سعي الجامعة، من خلال التعاون مع المكتب الثقافي الكويتي، إلى تقديم الدعم، وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه الطلبة.

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