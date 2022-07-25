فتح باب التسجيل للأطفال في الحضانات الحكومية بالشارقة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض )

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فتح مجلس الشارقة للتعليم باب تسجيل الأطفال في الحضانات الحكومية وفق مرحلتين، الأولى تسجيل العضوية والمرحلة الثانية حجز المقاعد، وذلك وفق شروط، أبرزها الالتزام بمراحل التسجيل وفق مواعيدها المحددة، حيث يقتصر التسجيل في الحضانات الحكومية لأطفال الأمهات العاملات فقط، وأن لا يعاني الطفل مشاكل صحية، ويحق لإدارة الحضانات إلغاء تسجيل الطفل في بعض الحالات الخاصة التي تعرض سلامة الأطفال الآخرين للخطر.

ومن شروط تسجيل الأطفال بحضانات الشارقة الحكومية كذلك أن يكون أحد الوالدين من مواطني الدولة ويقتصر التسجيل وفق الشواغر المتاحة، إضافة إلى التزام ولي الأمر بدفع الرسوم الدراسية وفق الموعد المحدد، إضافة إلى الالتزام باستكمال النواقص من المستندات خلال الفترة المحددة من المجلس وإلا يعتبر طلب التسجيل لاغياً، كما أن هناك تعهداً من ولي الأمر على أنه اطلع على كافة متطلبات ومراحل التسجيل في الحضانات الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم وأنه أقر بالالتزام بها.

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