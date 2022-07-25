مجلس الشارقة للتعليم يطلق استراتيجيته الجديدة 2023 ـ 2025

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق مجلس الشارقة للتعليم استراتيجيته الجديدة 2023 ـ 2025 لتعزيز مسيرته التربوية والتي تتواصل من خلال مساعيه الرامية إلى تميز دائم في مخرجاته وجودة في أدائه ومواءمة مع المرجعيات الوطنية لترسيخ دوره في طرح وتنفيذ أفضل المبادرات النوعية والتي تتواكب مع المرحلة المقبلة من توجهات مستقبلة وخطط تنموية عصرية.

حضر حفل إطلاق الاستراتيجية الذي عقد بمقر المجلس محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم ومدراء ألإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بالمجلس والكوادر الوظيفية. واستعرضت في مستهل اللقاء شركة مايسترو الجهة الشريك في إعداد الإستراتيجية أوجه مراحل المشروع بعد أن جرى عقد عدد من اللقاءات والورش الداخلية والخارجية التي تم تنظيمها مع كافة المعنيين والشركاء وذلك للعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية المؤسسية للمجلس مبنية على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

وارتكزت الخطة على تبني منظومة تخطيط استراتيجي للمجلس راعى في جوانبه التكامل من حيث تضمنه لعناصر التوجه الاستراتيجي والتي تشمل الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية بجانب طرق إدارتها من خلال إعداد خطة تشغيلية لتنفيذ وتطبيق الخطة الاستراتيجية مع تحديد آليات للمتابعة والمراقبة وضمان مواءمتها مع المرجعيات الوطنية.

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