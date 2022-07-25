كلية الحوسبة بجامعة الشارقة تطرح 3 برامج دراسات عليا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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طرحت جامعة الشارقة مؤخراً 3 برامج أكاديمية جديدة خلال فصل الخريف للعام الأكاديمي 2022 ـ 2023، والتي تطرحها كلية الحوسبة والمعلوماتية بقسم علوم الحاسوب وذلك من خلال تصميم مجموعة من المساقات العلمية التي تصقل معارف ومهارات الطلبة، تتضمن البرامج ماجستير في علوم البيانات وماجستير في الذكاء الاصطناعي، وماجستير في هندسة الأمن السيبراني. وتستغرق مدة الدراسة في هذه البرامج عامين دراسيين بنظام (33) ساعة معتمدة.

وتم إعداد برنامج الماجستير في علوم البيانات لتأهيل الطلبة لممارسة المهن الأكاديمية والبحثية في المجال الناشئ والحيوي لعلوم البيانات من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات وتصور النتائج، واكتشاف أنماطها باستخدام علوم الحاسوب والإحصاء والرياضيات، كما يهدف البرنامج إلى تقديم تدريب مكثف في تحليلات البيانات والبرمجة وأساسيات علم البيانات من خلال مجموعة من الدورات المختصة بعلوم البيانات من التقنيات الأساسية إلى المتطورة التي تؤكد على تقنيات وتطبيقات علم البيانات والتي ستؤهلهم لسوق العمل المستقبلي في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية.

أما برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي فقد تم إعداده لتزويد الطلبة الملتحقين به بالمهارات العلمية والنظرية من خلال تقديم تدريبات مكثفة في البرمجة وأساسيات الذكاء الاصطناعي، ونظراً لتصاعد فرص العمل المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والدولي، سيخلق هذا البرنامج العديد من الفرص الوظيفية في المجالات المختلفة في عالم الذكاء الاصطناعي.

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