3 طالبات يقدمن مشروع تقنية الوقود المقاوم للحوادث

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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فازت الطالبات خولة علي الحمادي وفوزية عادل بن تميم وآمنة إبراهيم خليلي، اللواتي يدرسن تخصص الهندسة النووية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة، بجائزة الشارقة للاستدامة في نسختها الـ10، التي نظمتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن مشروعهن الذي هو عبارة عن بحث يهدف إلى تطوير تقنية الوقود المقاوم للحوادث «ATF».

وذلك لتعزيز الأمان وتحسين سلامة محطات الطاقة النووية وزيادة وقت تعامل المفاعل النووي في حالات الحوادث، واستغرق العمل فيه عاماً كاملاً، بإشراف الدكتور دوني هارتانتو، حيث فزن ضمن فئة جائزة الفريق الطلابي المتميز، وضمن مجال البحث العلمي لطلبة البكالوريوس - البحث العلمي التقييمي.

دراسة

وقالت الطالبة خولة الحمادي التي تدرس في السنة الأخيرة تخصص هندسة نووية: إن المشروع عبارة عن دراسة لتطبيق تقنية الوقود النووي المقاوم للحوادث «ATF» في قلب المفاعل النووي APR1400، وتم تحليل القلب المحمل بوقود سيليسيد اليورانيوم مع كسوة فولاذية متطورة من FeCrAl، وتمت مقارنة نتائج الوقود المقاوم للحوادث بوقود ثاني أكسيد اليورانيوم مع كسوة الزركلوي (Zr) المستخدمة حالياً في المفاعلات النووية، الأمر الذي أعطى نتائج جيدة.

ومن جانبها قالت الطالبة آمنة إبراهيم خليلي: إن المشروع عبارة عن مفاعل نووي يحوي APR1400، والهدف منه استخدام مادة جديدة تقلل من الانفجارات التي تحدث في المفاعلات النووية باستخدام سيليسيد اليورانيوم.

تقنية

وفي السياق ذاته قالت الطالبة فوزية إبراهيم إن المشروع عبارة عن دراسة لتطبيق تقنية الوقود المقاوم للحوادث (ATF) في قلب المفاعل النووي APR1400، كما أن الهدف من المشروع زيادة سلامة المحطات النووية.

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