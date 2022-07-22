جامعة أبوظبي تطرح 4 مسارات أكاديمية جديدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد جامعة أبوظبي لإطلاق 4 مسارات جديدة اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل خريف 2022، وذلك كجزء من جهودها المتواصلة لإعداد الطلبة وتكمينهم من تولي وظائف واعدة في سوق العمل في المستقبل.

تتضمن المسارات الجديدة مسار تحليلات البيانات الضخمة ومسار تطوير تطبيقات الويب/‏الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات. وتهدف المسارات الجديدة المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي في الإمارات إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لإعدادهم وفق أفضل الممارسات للحصول على الفرص الوظيفية الواعدة والمطلوبة في القرن 21 والتفوق في مجالاتهم. وستطرح المسارات الجديدة الفصل الدراسي المقبل خريف 2022 للطلبة في مقري الجامعة في أبوظبي والعين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز