جامعة الإمارات تطلق «تحدي الجامعات»

المصدر: (العين - البيان)

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أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي «تحدي الجامعات» لأفضل مبادرة جامعية لتأهيل موظفي المستقبل في التواصل العمومي، حيث تستقطب الجائزة المبتكرين والمبدعين من طلبة الجامعات في الدولة.

وأشار الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، إلى أن إطلاق هذه الجائزة يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للجامعة بأهمية إعداد طلبة متميزين في مجالات تخصصهم، وقياديين ومنتجين في مجتمعاتهم، من خلال تصميم مشاريع ومبادرات من شأنها رفد المجتمع بخريجين مؤهلين ومتعددي المواهب يمتلكون معارف مختلفة تؤهلهم لسوق العمل ومتطلبات المستقبل، حيث تهدف هذه الجائزة إلى إبراز ابتكارات الطلبة في مجال التواصل العمومي، لرفد المجتمع بحلول مبتكرة في ما يتعلق بمفهوم «الموظف الشامل».

وقال الدكتور أحمد مراد: «إن هذا التعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الرائدة في مجال الاتصال العمومي يُرسّخ ثقافة الابتكار، ويفتح آفاقاً واسعة أمام طلبة جامعات الدولة، باعتبارهم موظفي وقادة المستقبل للعمل معاً على مواجهة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لتسهيل عملية التواصل».

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