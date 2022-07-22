60 طالباً شاركوا في برنامج «حمدان التعليمية» للموهوبين

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع للمؤسسة، البرنامج الصيفي للطلبة الموهوبين بهدف تدريبهم وتشجيعهم على توسيع معارفهم من خلال مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي. واستمر البرنامج خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 60 طالباً من جميع إمارات الدولة والذين تراوحت أعمارهم بين 11 و17 عاماً.

وبمناسبة اختتام البرنامج الصيفي بنجاح، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: تحرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تنظيم البرامج التدريبية للطلبة الموهوبين في جميع الفئات العمرية لتحقيق أهدافها في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الموهبة والابتكار ومواكبة التطور العلمي المتسارع.

ويأتي البرنامج الصيفي لمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار هذا العام في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تزويد الطلبة الموهوبين بأحدث التقنيات العلمية وصقل مهاراتهم وتشجيع الابتكار وتعزيز مهارات التعلم الذاتي والتفكير الإبداعي والتواصل الاجتماعي وحل المشكلات. وقد كان البرنامج الصيفي الذي اختتم أعماله ناجحاً بكل المقاييس في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وتم تقسيم الطلبة حسب الفئات العمرية والمستوى التعليمي إلى مستويين «أساس وإثراء» ضمن مشروع المسارات التعليمية، واستهدف الطلبة المنتسبين لمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار. وتضمن البرنامج ورش عمل لكل مستوى من المستويات.

وشارك في ورشة تحديات روبوت 12 من الطلبة الموهوبين الذين تدربوا على مبادئ مهمة ومتفرعة في هندسة الروبوتات التخصصي، حيث أتيحت لهم فرصة تجربة التقنيات الحديثة والعمل على مشاريع فردية وجماعية في مجال الهندسة بمختلف فروعها. وقام المشاركون بتنفيذ مهام عملية مختلفة قادتهم في تجربة علمية متكاملة تساعدهم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لديهم.

وأما ورشة عمل السيارة ذاتية القيادة، فشارك فيها 12 من الطلبة الموهوبين، حيث تعرفوا على الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل في السيارات ذاتية القيادة وتعلموا كيف تستخدم السيارات ذاتية القيادة الحساسات والكاميرات لتتنقل عبر الطرقات ولتتعرف على البيئة المحيطة، وتم استخدام سيارة zumi كوسيلة عملية.

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