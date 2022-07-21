جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تصدر دليلاً للبحث العلمي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصدرت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية دليلاً علمياً معيارياً متكاملاً لتوثيق البحوث في العلوم الإنسانية باللغة العربية، يعد أول دليل من نوعه في الدولة يختص في العلوم الإنسانية.

وعملت الجامعة لفترة طويلة على إنجاز هذا المشروع الذي يعد إضافة حقيقية لمسيرة التوثيق العلمي الشامل، ونقلة نوعية في جهود الجامعة الأكاديمية. ويهدف هذا الدليل إلى الارتقاء بمستوى التوثيق العلمي الرصين في العالم العربي، ودفع مسيرة البحث العلمي في مجالات العلوم الإنسانية باللغة العربية، وتوحيد توثيق البحوث العلمية.

وقال د. خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «رأينا وضع هذا الدليل ليكون دليلاً معيارياً ومرجعاً في التوثيق لسد الفجوة العلمية في هذا الجانب الحيوي والمهم، ويعتمد عليه الباحثون في الدراسات الإنسانية، نظراً لما يعتري الأدلة المعمول بها في هذا الصدد في كثير من الجامعات العربية من غياب المنهج، وكثرة الأخطاء ووضوح التناقض وعدم الاطراد».

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