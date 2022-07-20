جامعة نيويورك أبوظبي تنشر أول أطلس لكوكب المريخ باللغة العربية

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن نشر أطلس المريخ الذي أنتجه عالم الأبحاث في الجامعة الأستاذ ديميترا آتري. يعتبر الأطلس الأول من نوعه باللغة العربية، وقد أشرف الأستاذ آتري على هذا العمل بهدف توفير المعلومات لجمهور العلماء والباحثين الناطقين باللغة العربية داخل الدولة وخارجها، معتمداً في ذلك على البيانات التي جمعها مسبار "الأمل" الذي أطلقته وكالة الإمارات للفضاء.

اعتمد أسلوب العمل للمشروع على دمج صور التقطتها أجهزة المسبار لتشكيل خريطة دقيقة لسطح الكوكب، مما أنتج مجموعة فريدة من الصور المذهلة والمعلومات غير المسبوقة حول تضاريس هذا الكوكب الذي كان في سابق الزمان مشابهاً للأرض من حيث البيئة والظروف الجوية. وخلال هذا المشروع، دأب فريق العمل على تحليل الصور التي التقطتها إحدى أجهزة التصوير على متن المسبار بهدف توضيح الاختلافات التي تطرأ على الكوكب مع تعاقب الفصول على مر سنة مريخية كاملة التي تساوي حوالي سنتين على كوكب الأرض، كما ينوي الفريق مواصلة تحديث الأطلس بالصور والبيانات لدى بثها من المسبار.

توفر بيانات المشروع بتكوين نظرة أوضح وأشمل للظروف الجوية على سطح كوكب المريخ، بالإضافة إلى تفاصيل حول التغيرات التي أدّت إلى تلاشي الغلاف الجوي للكوكب مما أدى إلى تدني درجات الحرارة وتجفيف الكوكب على مدى 4 مليار سنة. ويأمل الأستاذ ديميترا في أن البيانات المتوقع وصولها في الأشهر الثلاثة المقبلة ستساهم في فك ألغاز عدد من المسائل التي لا تزال موضع خلاف بين العلماء فيما يتعلق بتلاشي الغلاف الجوي على المريخ، مما سينعكس على فهمنا للظواهر الجوية على كوكبنا.

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