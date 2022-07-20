17730 طالباً وطالبة يشاركون في الأنشطة الصيفية

المصدر: (دبي- وائل نعيم)

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انطلقت البرامج الصيفية لطلبة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بباقة متنوعة من البرامج والأنشطة الإثرائية والتخصصية والرحلات السياحية الكشفية وبرامج الكشافة الطلابية والمبادرات التطوعية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية وبرامج البيئة والاستدامة والأنشطة الرياضية والصحية والترفيهية والتغذية الصحية، ويتم تنفيذها ضمن خمسة مجالات رئيسية وهي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة (STEAM) .

والمهارات الحياتية والتطوع والصحة واللياقة والثقافة والفنون واللغة، وبلغ عدد المشاركين من الطلاب نحو 17730 طالباً وطالبة من جميع المراحل الدراسية والذين انضموا إلى المعسكرات والأنشطة الصيفية، وتقام هذه المعسكرات في 26 مركزاً على مستوى الدولة.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن هذه البرامج تستهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات الإجازات عبر إطلاق برامج متنوعة تساهم في بناء قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم المستقبلية وإكسابهم مهارات جديدة، حيث بدأت هذه البرامج منذ شهر يونيو وستستمر حتى نهاية شهر أغسطس 2022، ويأتي ذلك بالتعاون مع 47 من الشركاء المحليين منها القيادة العامة لشرطة دبي وجمعية كشافة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة وطني الإمارات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي ونادي شباب الأهلي دبي وبلدية دبي.

وأضافت: تأتي البرامج ضمن خطط المؤسسة للاستفادة من العطلة بالوجه الأمثل.

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