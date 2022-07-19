«أمريكية دبي» تطلق بكالوريوس العلوم في علم الأحياء

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في علم الأحياء، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر 2022.

وبهذا الخصوص، أكدت الجامعة الأمركية أنه قد تم إنشاء مختبرات حديثة تتماشى مع أعلى المعايير لتقديم التدريب العملي للطلبة.

يشرف على برنامج بكالوريوس العلوم في علم الأحياء نخبة من الأساتذة المؤهلين علمياً لإعداد الطلبة خلال رحلتهم التمهيدية نحو برامج طبية وعلمية متكاملة.

ويعتبر هذا البرنامج خطوة أولى نحو الحصول على شهادة في مختلف التخصصات الطبية، وكما يفتح للطلبة الباب أمام رحلة واسعة في مجال العلوم. مدة الدراسة في هذا البرنامج أربع سنوات (124 ساعة معتمدة).

وقد لاقى البرنامج إقبالاً كثيفاً من الطلبة الراغبين في دراسة علوم الأحياء أو الطب، ولا يزال باب القبول مفتوحاً لأي طالب يرغب في التقديم.

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