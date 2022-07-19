31 طالباً مشاركاً بدورة المتحري الواعد في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت صباح أمس دورة المتحري الواعد، والتي تنظمها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي بشرطة دبي، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي يقام هذا العام تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة...ابتكار وقيادة).

وافتتح الدورة التي يشارك فيها 31 طالباً، وتعد من أكثر الفعاليات الصيفية الطلابية تميزاً وتفاعلاً، النقيب محمد الضنحاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، في قاعة مجلس المزهر بدبي.

ويتضمن برنامج الدورة الذي يستمر لأسبوع، ورش عمل ومحاضرات أمنية وتوعوية وتثقيفية، وأنشطة يشرف عليها متخصصون، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية مهنية وترفيهية، ويستهدف الفئة العمرية من 11 إلى 14 سنة، ويركز على نشر الوعي الأمني والجنائي بطريقة مدروسة ومخصصة لهذه الفئة، بغية تنشئتهم منذ الصغر على أهمية دورهم المجتمعي الحالي والمستقبلي.

برامج

وذكر النقيب محمد الضنحاني أن فعالية المتحري الواعد تحتوي على برامج وزيارات ميدانية مدروسة تتناسب مع الطلبة من الناحية الفكرية والعقلية، مثل محاضرات حول الحس الأمني وأخرى حول مخاطر الألعاب النارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز