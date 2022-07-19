23 جامعة ومؤسسة تشارك في «السعادة للتعليم 2022»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، فعاليات الـدورة الثالثة مـن معرض السعادة للتعليم بحضور الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام.

ويجمع الحدث 23 جامعة ومؤسسة تعليمية إلى جانب عدد من المحاضرين المتخصصين ليقدموا لموظفي «إقامة دبي» وأبنائهم الراغبين في تكملة تعليمهم الأكاديمي بدرجاته الثلاث بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، ورش عمل توضيحية ومحاضرات عن البرامج التعليمية والتخصصات المطروحة ضمن خصومات كبيرة تتراوح بين 25% إلى 75% إضافة إلى منح دراسية كاملة لحاملي بطاقة السعادة.

وقال الفريق ضاحي خلفان تميم: نعمل تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون رضا المتعامل سواء في الداخل أو في الخارج أولوية ويجب أن تقدم له الخدمات على طبق من ذهب.

وأوضح أن المعرض يخدم الطلبة وأولياء أمورهم ممن يعملون في الإدارة العامة لإقامة دبي ويقدم لهم حزمة من الخيارات فائقة الجودة تحت سقف واحد عوضاً عن البحث حيث يجمع عشرات الجامعات العريقة في مكان واحد.

منصة

وقال الفريق محمد أحمد المري: حريصون على استدامة ومواصلة معرض السعادة للتعليم باعتباره منصة تجمع أبناءنا الطلبة من موظفي الإدارة مع الخبراء والمختصين والمؤسسات الأكاديمية بهدف الالتحاق في التخصصات التي يرغبون بدراستها بغية تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الشباب أكاديمياً.

ويهدف المعرض الذي تتواصل أعماله على مدار 3 أيام إلى منح الفرص للجامعات والمؤسسات التعليمية بتقديم ورش تثقيفية وتقديم أفضل العروض والامتيازات للمقبلين على استكمال الدراسة ولتعزيز التعاون بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشركاء بطاقة السعادة «قطاع التعليم» وأيضاً لتوفير البيئة الداعمة لتحفيز الموظفين لاستكمال الدراسة من خلال الرد على استفسارات وطلبات الموظفين المتعلقة بتفاصيل القبول.

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