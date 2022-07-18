تعاون بحثي بين جامعة الإمارات والجامعات الفرنسية

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن جامعة الإمارات العربية المتحدة أعطت الأولوية لإقامة شراكات استراتيجية مع المعاهد التعليمية والبحثية الفرنسية في المجالات ذات الأولوية وفي قطاعات حيوية رئيسية، وذلك لدعم استراتيجية البحث في الجامعة وتعزيز مكانتها من خلال نشر المقالات البحثية في SCOPUS.

وأفاد الدكتور أحمد مراد أنه خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2022، قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بنشر 231 ورقة بحثية بالتعاون مع باحثين من 143 جامعة ومركزاً بحثياً في فرنسا. كما ويجري باحثون من كلية العلوم وكلية الطب والعلوم الصحية ومركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية في جامعة الإمارات، 5 مشاريع بحثية ممولة داخلياً، بالإضافة إلى 6 مشاريع بحثية ممولة خارجياً في مجالات ذات صلة بالصحة والجينوم والبيانات الضخمة وأمن المعلومات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في فرنسا. مشيراً إلى أن هناك 6 اتفاقيات بحثية وتعليمية بين جامعة الإمارات مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في فرنسا.

وأضاف مراد: إن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء يجري بحثاً متخصصاً وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية.

وتحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على إقامة شراكات استراتيجية في مجال التعليم والبحث مع كبرى مؤسسات التعليم العالي الدولية لزيادة إنتاجية البحث العلمي وتحسين جودته على المستوى الجامعي بما يتماشى مع رؤية الجامعة بأن تصبح جامعة بحثية تساهم في تحقيق الاستدامة في جميع المجالات.

وبهذا الصدد قال الدكتور أحمد علي مراد: إن الجامعة من خلال كلياتها المختلفة ومراكزها البحثية المتخصصة، تمتلك شبكة واسعة من الشركاء الدوليين الذين يخدمون استراتيجية الجامعة والتطلعات الوطنية على مدى الـ 50 عاماً القادمة والهادفة إلى تحقيق الريادة البحثية والعالمية، وتحسين الترتيب الجامعي والمكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: تركز هذه الشراكات على استخدام أفضل الأدوات التكنولوجية والمبتكرة لحل التحديات العالمية المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز