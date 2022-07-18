مناقشة تطوير خدمات النقل المدرسي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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قام فريق العلاقات الاستراتيجية لمواصلات الإمارات بزيارة خلال الأسبوع الماضي إلى مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص بهدف مناقشة وتطوير فرص التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات ولا سيما في قطاع خدمات النقل المدرسي في إمارة الشارقة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص على أهمية النقل المدرسي في دعم العملية التعليمية ودوره في تعزيز وبناء البيئة المدرسية الإيجابية والآمنة للطالب منذ خروجه صباحاً من المنزل مروراً باستخدامه للحافلة المدرسية وحتى عودته بعد نهاية يومه الدراسي، لافتة إلى أن الهيئة تحرص على تعزيز تواصلها مع جميع الجهات المشغلة للخدمة في الإمارة وعلى رأسها مواصلات الإمارات في سبيل الوصول إلى نقل مدرسي آمن ومتطور ومستدام وقادر على مواكبة جميع المستجدات والمتغيرات، وبما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم، ويترجم في الوقت نفسه توجهات القيادة الرشيدة في ضرورة المحافظة على سلامة الطفل أينما كان والعمل على تحقيق نقلة نوعية على مستوى المدارس والارتقاء بها للوصول إلى مستويات متقدمة.

ومن جهتها، أوضحت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات أن الشركة باعتبارها جهة حكومية رائدة في خدمات النقل المدرسي منذ 41 عاماً تسعى لاستثمار خبراتها الطويلة وإمكاناتها المتراكمة وتوفيرها بالتعاون مع الشركاء لخدمة الطلبة وسائر عناصر المجتمع المدرسي وتقديم أفضل خدمات النقل المدرسي للطلبة في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وذلك من خلال الالتزام بالتشريعات المنظمة للخدمة وتطبيق المواصفات المعتمدة فضلاً عن تبني البرامج الذكية والأنظمة الرقمية العالمية في هذا المجال.

تضمن الاجتماع استعراض عدد من المبادرات الطموحة والمشاريع الرامية إلى توثيق وتفعيل مستوى الشراكة الحالية بين الطرفين وبما يتوافق مع توجهاتهما الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التوطين في مجموعة من الوظائف المرتبطة بالقطاع التعليمي ولا سيما في خدمات النقل المدرسي في الإمارة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة ودراسة الأفكار والمقترحات المقدمة خلال الاجتماع.

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