«الأكاديمية العالمية للابتكار» تخرّج 38 باحثاً

المصدر: دبي - رامي عايش

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نظمت الأكاديمية العالمية للابتكار واستشراف المستقبل، بالتعاون مع جامعة عجمان، والأكاديمية الإسكندنافية في مملكة السويد، حفل تخريج الدفعة الأولى من الباحثين من حملة الدكتوراه، والدفعة الثانية من حملة الماجستير، البالغ عددهم 38 طالباً وطالبة، وذلك برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

حضر الحفل الذي أقيم في كروز كوين اليزابيث2 بدبي، ممثلو جهات عربية، شخصيات قيادية ومؤثرة، وأكاديميون وتربويون في مختلف التخصصات. وشملت قائمة الخريجين، قيادات شابة في مؤسسات حكومية وخاصة من الإمارات، السعودية، اليمن، لبنان، مصر، الأردن، موريتانيا وفلسطين.

منظومة

وأكد المبتكر العربي الدكتور محمود رواجبة رئيس الأكاديمية مستشار قمة العشرين العالمية، خلال كلمته أمام الحفل، أن دبي أثبتت قدرتها المتفرّدة على الابتكار والتميّز في كل شيء، وقدمت وما فتئت، منظومة ابتكار مستقبلية تكاملية وريادية على مستوى الدول والمؤسسات والأفراد، مضيفاً أن هذه المنظومة ترفع إشارة قف في وجه «الاستيراد الفكري» من الدول المتقدمة، لتكون دبي والإمارات سباقة في الابتكار والإنشاء للنظم الحديثة والاستباقية في أهم مجالات الحياة المستقبلية، وتصدّرها للعالم أجمع.

وقال الدكتور رواجبة: إن تخريج هذه الدفعة، يعد أبرز إنجازات المعرفة، لا سيما أنها تحتضن كوكبة من القادة المبتكرين عربياً وخليجياً، في تخصصات الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل، والتحول الرقمي، والمهارات العليا، والجاهزية الاستباقية، وجودة الحياة الرقمية، ومواضيع حديثة متجددة ومبتكرة.

نظام رقمي

وأوضحت الدكتورة مروة عمارة مستشارة التنمية البشرية وتطوير المهارات في الأكاديمية، أن الأكاديمية تستند إلى نظام رقمي لبناء مهارات قادة المستقبل، الذي ابتكره رواجبة، ويعد الأول من نوعه عالمياً، إذ يجسد منظومة تكاملية لاستشراف المستقبل، بمنهجياتها واستراتيجياتها وأدواتها التطبيقية، مرتكزاً على الابتكار، ضمن إطار عملي شامل لكافة قطاعات الأعمال والريادة.

وأضافت: «تركز الأكاديمية على نقل فكر استباقي لمنظوماتها التكاملية إلى العالم، من خلال التدريب التخصصي، والاستشارات، للمؤسسات والأشخاص والقادة والأفراد، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية محلية وعالمية، إذ يستند إلى فكر متجدد في الابتكار واستشراف المستقبل، والتميز في الأداء، وربط الشغف والسلوك والذكاءات والمهارات، بمجالات العمل، بالتكامل مع الأدوات المبتكرة والمعرفة الاستكشافية التي تقدم بطريقة متجددة مستدامة.

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