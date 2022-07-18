تعاون أكاديمي بين جامعتي العين ودريسدن للعلوم التطبيقية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أبرمت جامعة العين مذكرة تفاهم مع جامعة دريسدن للعلوم التطبيقية في ألمانيا، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين في المجالات الأكاديمية المشتركة.

وقع المذكرة البروفيسور كريستوف شولف، رئيس جامعة دريسدن للعلوم التطبيقية، والدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز جوانب التبادل الأكاديمي والثقافي والبحثي والإسهام في التطوير المهني للأكاديميين، والتعاون في التدريس والبحث العلمي وتطوير مشاريع بحثية مشتركة في المجالات التي تهم كلتا الجامعتين، وذلك على مستوى كافة الكليات والبرامج. كما تنص المذكرة على تعزيز تبادل أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الطلبة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الطلابية. كما اتفق الطرفان على تبادل المشاريع التعليمية والبحثية ونشر البحوث العلمية ومناقشة برامج دراسية مشتركة.

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