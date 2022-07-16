50 % من طلبة «الشراكات التعليمية الافتراضية» يحققون فوق 90 % بالثانوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل طلبة مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية مسيرة إنجازهم، مع نجاح 72 طالباً وطالبة في الصف 12 في امتحانات الثانوية العامة وفق منهاج وزارة التربية والتعليم، والتي حققوا فيها نتائج مشرّفة، حيث حصل 38 طالباً منهم على معدلاتٍ تجاوزت 90%، فيما أحرز 19 طالباً منهم معدل 95% وما فوق، وسجّل الطلبة الثلاثة الأوائل معدلاتٍ تجاوزت 98% من إجمالي المجموع العام.

وحصد طلبة الصف 12 في مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية ثمرة جهودهم، حيث نظّمت دائرة التعليم والمعرفة حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة المدرسة بحضور سارة مسلّم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، التي شاركت الخريجين فرحتهم وسلّمتهم شهادات التخرّج، ليحظوا بذلك على الثناء والتقدير الذي يستحقونه أمام عائلاتهم وزملائهم من الصف الحادي عشر الذين تمت دعوتهم لحضور الحفل بهدف تحفيزهم على الاقتداء بالخريجين والاجتهاد لتحقيق النجاح المتميز في العام الأكاديمي القادم.

افتتحت حفل التخرج خلود الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بكلمة أثنت فيها على جهود الطلبة، وأكدت على أهمية الدور الذي يؤديه جميع الشركاء المعنيين في إحداث الأثر الإيجابي في رحلة تعليم الطلبة، وتشكرت مشغل المدرسة والكوادر العاملة فيها من معلمين وإداريين، وخصّت بالشكر أولياء الأمور لإيمانهم بقدرات أبنائهم وللدعم الذي وفروه لهم خلال مسيرتهم التعليمية، لحين تخرجهم من المدرسة. وخلال مشاركتها في الحفل، قالت الظاهري:

«نبارك للخريجين نجاحهم وتفوقهم على الرغم من جميع التحديات. فاجتهاد الطلبة وعملهم الجاد ضَمِن لهم هذه النتائج المشرّفة، التي تعكس بدورها الإمكانات المتميزة التي يتمتع بها كل طالب منهم، وتسلط الضوء على أهمية فرصة الحصول على التعليم النوعي التي قدّمتها مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية للطلبة، والتي ضمنت استمرارية تعليمهم وأسهمت بذات الوقت في تخفيف الأعباء عن عائلاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم».

وألقت الطالبة الأولى في المدرسة مرام حسام نوح، الحاصلة على معدل 99.15%، كلمة دفعة الخريجين أمام الحضور في حفل التخرج، اختصرت فيها التحديات التي واجهت الطلبة خلال فترة الجائحة، وأكّدت على تصميمها وزملاؤها على مواصلة مسيرة الإنجاز.

تكريم

وتكريماً لأدائهم الأكاديمي المتميّز سيكون 19 طالباً وطالبة من خريجي مدرسة الشراكات الافتراضية الذين حققوا معدل 95% وما فوق مؤهلين للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُمنح لأصحاب المواهب من المقيمين، وتُتيح لهم فرصة العيش والعمل والدراسة في الدولة، فضلاً عن الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا.

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