«كلية ديهاد» تقدم 30 منحة لشهادة الماجستير في الأعمال الإنسانية المستدامة

المصدر: (دبي - وام)

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أعلنت «كلية ديهاد الإنسانية» - التي أطلقتها مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة بالتعاون مع جامعة «UCAM Murcia»في إسبانيا - فتح باب التسجيل في برنامجها للحصول على شهادة الماجستير الدولية في الأعمال الإنسانية المستدامة.

وخصصت الكلية - التي تعد الأولى من نوعها في منح شهادة الماجستير في الأعمال الإنسانية المستدامة - 30 منحة ممولة بالكامل للمرشحين المؤهلين الذين لديهم الرغبة في بذل الجهود الإنسانية على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن تفتح الكلية أبوابها للدراسة في شهر أكتوبر من العام الحالي للمرشحين الذين تأهلوا للالتحاق بالكلية لمباشرة تلقي المحاضرات والقيام بالأنشطة المختلفة التي تتعلق بالعمل الإنساني وذلك لاستكمال 60 ساعة معتمدة من النظام الموحد للاعتراف بالشهادات الجامعية الأوروبية خلال عام دراسي واحد، كما تشمل المنحة الدراسية ورش عمل تدريبية للطلاب مع أحد شركاء مؤتمر ومعرض دبي للإغاثة والتطوير - ديهاد.

وتم إطلاق «كلية ديهاد الإنسانية» بموجب اتفاقية تعاون بين مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة وجامعة «UCAM Murcia» في إسبانيا. ويشمل برنامج الماجستير في الأعمال الإنسانية المستدامة تعلّم أسس القيادة وقواعد الإتيكيت والبرتوكول.

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