تعاون بين جامعة زايد ومؤسسة عبد الله الغرير لدعم مهارات الشباب

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت جامعة زايد ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، عن التحاق أكثر من 2500 طالب وطالبة إماراتيين، ببرامج الغرير للمفكرين اليافعين عبر الإنترنت، لإعدادهم لسوق العمل المستقبلي، وذلك احتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، واحتفل الجانبان بهذا الإنجاز، بعد إحياء الذكرى الثانية لشراكتهما الناجحة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما في عام 2020، بهدف مساعدة الشباب في تعليمهم وإعدادهم للتوظيف مبكراً.

وفي حديثه في اليوم العالمي لمهارات الشباب، أكد نائب مدير جامعة زايد، رئيس الشؤون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور كلايتون ماكنزي: «إن شراكتنا مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، تعتبر محوراً أساسياً في التزام المؤسسة الأكاديمية بتخريج دفعات من الطلبة بجاهزية أكبر لتحديات المستقبل. ونحن جميعاً ندرك بشكل متزايد، أهمية المهارات الرقمية في جميع المجالات».

ومن جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: «إن هذه الشراكة تترجم رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تنمية الشباب الإماراتي وتمكينه، وأن العلاقة مع جامعة زايد مستمرة في التوسع، فعلى الرغم من التحديات العالمية التي واجهناها خلال السنوات الماضية.

تمكنا من رفع مستوى مهارات الشباب الرقمية، من خلال مبادرة TechUp الخاصة بنا. فقد قمنا بتسجيل أكثر من 2000 شاب وشابة في البرنامج، منذ انطلاقته في أقل من 4 أشهر، في جميع أنحاء الدولة».

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