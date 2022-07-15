جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطرح بكالوريوس الآداب في الفلسفة والأخلاق

المصدر: أبوظبي - وام

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طرحت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برنامج بكالوريوس الآداب في الفلسفة والأخلاق، الأول من نوعه في المنطقة ضمن مساقاتها العلمية والأكاديمية، تعزيزاً لسياستها في التوسع في البرامج الدراسية المرتبطة بقيم المجتمع في نشر قيم الدين الإسلامي الصحيح ودعم أواصر الأخوة الإنسانية، حيث تم إقرار البرنامج مؤخراً من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم في الدولة، والبرنامج هو ضمن البرامج التي تطرحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، ويستهدف الطلاب من داخل الدولة وخارجها.

وأكّد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، أن بكالوريوس الآداب في الفلسفة والأخلاق يجسّد نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في العناية بالتربية الأخلاقية والفلسفية وتعزيز المبادئ والقيم العالمية التي تعكس التجارب المشتركة للإنسانية، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي منسجماً مع رؤية الجامعة وأهدافها.

خطة

يذكر أن الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الفلسفة والأخلاق تتضمن 120 ساعة، تشمل متطلبات الجامعة، وعددها 13 مساقاً تشترك فيها بقية برامج الجامعة الأخرى، وتجمع بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية والبحث والابتكار والفلسفة الإسلامية والحضارة الإسلامية والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المساقات المشتركة التي تهيئ الطالب للتخصص الدقيق، وتزويده بالمهارات، وتفتح أفقه على المعارف الضرورية، من خلال دراسة الفلسفة وتاريخها، وتاريخ العلم والمنطق، ومهارات الكتابة والتعبير، ومقارنة الأديان، والإسلام وخطاب التجديد، والمذاهب الأخلاقية، وأخلاقيات التواصل، وقضايا فكرية معاصرة، وفلسفة الأخلاق والمعاصرة، والقانون الدولي الإنساني ونظرياته، إلى جانب التدريب الميداني ومشروع التخرج .

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