طلاب جامعة دبي يبتكرون قناة جديدة لإتمام الإجراءات عن بُعد

المصدر: دبي - وام

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نجح فريق من طلاب كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي في تصميم قناة مبتكرة لتقديم الخدمات وإتمام كل الإجراءات عن بُعد باستخدام هذه القناة ضمن مشروع تخرجهم لهذا العام الذي أشرف عليه الدكتور سامي المنياوي أستاذ تقنية المعلومات في الجامعة.

واطلع الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على مشروع القناة المبتكرة، وأثنى على جهود الطلاب، ووجه بتسجيل حقوق الملكية الفكرية.

وأشاد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بابتكار الطلاب ومثابرتهم وجهودهم لإيجاد حلول لتيسير العمل وتوفير الوقت والجهد، مشيراً إلى أن طلبة الجامعة يثبتون دائماً جدارتهم في الحياة الأكاديمية والتدريب في المجالات المختلفة. وأضاف إن برامج تقنية المعلومات في الجامعة تركز على الجوانب التطبيقية وتساهم في إعداد جيل المستقبل للحياة العملية والمهنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وتم ابتكار المشروع خلال تدريب الفريق في مركز الإبداع والابتكار بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وأشرف على تدريبه خبراء ابتكار معتمدين من المعهد العالمي للابتكار GInI.

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