جائزة حمدان بن راشد الطبية تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعة الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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بحث عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، خلال لقائه الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية عميد كلية الطب بالجامعة، سبل التعاون الأكاديمي المشترك بين الجهتين وتطوير الشراكة الإستراتيجية في مجال البحث العلمي.

يأتي هذا اللقاء - الذي عقد في مقر جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية بدبي - في إطار توجه الجائزة لتطوير شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئات الأكاديمية والمؤسسات الصحية المعنية بالبحث العلمي بهدف استشراف مستقبله كإحدى ركائز اقتصاد المعرفة، وكذلك مشاركة الجائزة في تهيئة بيئة بحثية داعمة للابتكار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الإمارات في الخمسين عاماً القادمة.

واستعرض عبد الله بن سوقات خلال اللقاء جوانب من خطة الجائزة في إرساء أسس الارتقاء بمنهجية البحث العلمي على المستويين الأكاديمي والخدمي ومن ضمنها تفعيل دور الجامعات مع الجهات الحكومية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، وبخاصة في المجال الصحي والعمل على وضع آليات تعاون القطاعين الحكومي والخاص لفتح مجالات جديدة تعود مخرجاتها بالنفع المباشر على المجتمع.

وأكد على أهمية عقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية المعنية بالبحث العلمي لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «رحمه الله»، في النهوض بالبحث العلمي داخل الدولة.

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