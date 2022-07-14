مدير جامعة الوصل لـ« البيان »: 11 طالبة مستفيدة من منحة «إنجاز»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل والمشرف العام على برنامج «إنجاز» للتأهيل لسوق العمل لـ«البيان»، عن استفادة 11 طالبة حتى الآن من المنحة المالية التي يقدمها معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة، لخريجات برنامج «إنجاز» لاستكمال دراستهن الجامعية والالتحاق بالبكالوريوس في كليات التقنية العليا.

وأفاد بأن عدد الطالبات الملتحقات بالبرنامج منذ افتتاحه حتى الآن بلغ 1658 طالبة إماراتية، تخرج منهن 1321 خريجة، فيما يتوقع تخريج 78 خريجة هذا العام في الدفعة السابعة من البرنامج منهن 7 خريجات من أبوظبي، و10 خريجات من دبي، و13 خريجة من الإمارات الشمالية، و48 خريجة من الفجيرة والمنطقة الشرقية.

وأضاف: «إن عدد الخريجات العاملات بلغ 380 خريجة يعملن في أكثر من 167 مؤسسة حكومية وخاصة، فيما يبلغ عدد الطالبات المنتظمات حالياً 275 طالبة».

مهارات ناعمة

وأوضح أن «إنجاز» الذي أطلقته جامعة الوصل بالتعاون مع كليات التقنية العليا، في العام 2013م، بمكرمة من معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة، يهدف إلى تطوير قدرات الطالبات وإكسابهن المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، دعماً للمرأة الإماراتية، ورغبة في إكسابها المهارات الناعمة والمهارات الإبداعية لتصبح أكثر قدرةً على المنافسة في سوق العمل، وأكثر عطاءً ومساهمةً في تنمية اقتصاد الدولة.

وبيّن أن البرنامج مخصص للطالبات الإماراتيات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة، وتستمر مدته أربعة فصول دراسية، مدة كل فصل منها 18 أسبوعاً، حيث تخضع الطالبات لعدد مكثف من الدورات المتخصصة التي تتناسب واحتياجات سوق العمل، كما يتيح البرنامج فرص التدريب العملي لهن في المؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة للبرنامج، مما يزيد من فرص حصولهن على عمل يناسب مهاراتهن العلمية والمكتسبة.

وقال: «إن البرنامج يقدم عدداً من المهارات التدريبية، مثل مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، ومهارات الرياضيات والحاسوب، ثم تبدأ الطالبة بدراسة أحد التخصصات في إدارة المكاتب، أو تكنولوجيات المعلومات، وخدمة المتعاملين، والموارد البشرية، وهناك مساق خاص للتدريب العملي، حيث يتم إلحاق الطالبات بالمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة للبرنامج».

حول أبرز المهارات التي تكتسبها الطالبات أفاد الدكتور عبد الرحمن بأنه تتمثل في مهارات التواصل والتنظيم والتخطيط، والعمل ضمن الفريق، وإدارة الأزمات، إضافة إلى التفكير النقدي والإبداعي، والتي أصبحت من أكثر المتطلبات لسوق العمل.

قاعات ذكية

وأكد أن البرنامج يوفر بدعم من معالي جمعة الماجد، دراسة مجانية للطالبات، حيث يتم توفير كافة المستلزمات التي يتطلبها البرنامج من قاعات دراسية ذكية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية في فرعي البرنامج بإماراتي دبي والفجيرة.

كما يقدم خدمة المواصلات المجانية من مواقع سكن الطالبات إلى مبنى الجامعة في دبي والفجيرة، بواقع 77 منطقة سكنية موزعة على مختلف إمارات الدولة. وأشار مدير الجامعة إلى أنه فور استكمال الطالبة لمتطلبات البرنامج تمنح شهادة «الإنجاز في التأهيل لسوق العمل».

كما تتاح لها أيضاً فرصة استكمال الدراسة الجامعية في كليات التقنية العليا، مشيراً إلى أن إدارة البرنامج تنظم للخريجات معارض توظيف بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة لتلبية حاجة تلك المؤسسات من الكوادر الوطنية المؤهلة. وأضاف: «إن البرنامج يوفر أيضاً فرصاً تعليمية وتدريبية للطالبات المواطنات بالمجان في فرعي دبي والفجيرة، داعياً الطالبات للمبادرة بالتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم لهن».

مهارات

يعتبر برنامج «إنجاز» للتأهيل لسوق العمل، أكاديمياً مهنياً، يهدف إلى تزويد حملة الثانوية العامة من المواطنات بمهارات وأخلاقيات العمل اللازمة ودعم المرأة الإماراتية الراغبة في الحصول على فرص وظيفية عن طريق توفير مستوى تدريبي عالٍ ومتقدم لتعزيز فرص حصولهن على وظائف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز