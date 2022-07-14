14699 خريجاً قدمتهم كلية التربية في جامعة الإمارات لسوق العمل

المصدر: العين- البيان

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بلغ عدد خريجي كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة الذين قدمتهم لسوق العمل حتى الآن 14,699خريجاً وخريجة، منهم 12459 من برنامج البكالوريوس، فيما بلغ عدد الخريجين والخريجات من برامج الدراسات العليا، 261 خريجاً وخريجة من كافة التخصصات.

كما بلغ عدد المسجلين في المرحلة الجامعية للعام الأكاديمي 2021 - 2022، قرابة 434 طالباً وطالبة، وعدد المسجلين في برامج الدراسات العليا، 160 طالباً وطالبة، منهم 84 طالباً دولياً، يشكلون نسبة 14.1 % من إجمالي عدد الطلبة في الكلية.

ويتبوأ خريجو كلية التربية مواقع قيادية في سوق العمل، كونها من أوائل الكليات في الدولة، التي ساهمت في إعداد الكوادر من المعلمين والمعلمات الذين يتولون مهام العملية التعليمية في الدولة، بأرقى معايير التعليم والتعلم.

وأكدت الدكتورة نجوى الحوسني عميد الكلية بالإنابة، أن كلية التربية في جامعة الإمارات، كلية رائدة، تسترشد بأحدث البرامج العلمية ذات التأثير في مجال التعليم.

تميز

أكدت الدكتورة نجوى الحوسني أن خريجي كلية التربية هم أعضاء متميزون في المجتمع، يمكنهم العمل بنجاح في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها، ولما يتميز به خريجو الكلية من مهارات علمية ومعرفية، فهم قادرون على المساهمة في تطوير وتشكيل المستقبل، الذي تسعى إليه دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.

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