مناظرة علمية بحثية بين الجامعات لمناقشة أهداف التنمية المستدامة

المصدر: العين - البيان

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم المناظرة العلمية البحثية لمناقشة أهداف التنمية المستدامة بين الجامعات، وستقام المناظرة في الفترة من 24-27 أكتوبر المقبل في الحرم الجامعي بمدينة العين، وذلك انطلاقاً من دورها في رفد المجتمع المحلي بالمعارف العلمية المبنية على البيانات والمخرجات البحثية، ونشر الوعي بأهم التحديات العالمية ودورها الفعّال والإيجابي في خلق مجتمع معرفي من خلال تحقيق ومواكبة أهداف الاستدامة العالمية، وعبر دعم المبادرات والمشاريع التي تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي أن هذه المناظرة العلمية البحثية تهدف لدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بين أفراد المجتمع المحلي من خلال مشاركة الجامعات في الدولة في هذه المناظرة.

وأضاف الدكتور أحمد مراد: إن المسابقة ستناقش التحديات المرتبطة بالأهداف العالمية السبعة عشر من خلال مشاركة أفكار واقتراحات الطلاب لمواجهة هذه التحديات.

وستضمّ المسابقة فريقاً من كل جامعة بحيث يتمّ ترشيح فريق واحد يتكون من 4 طلاب جامعيين، وسيكون آخر موعد لترشيح الطلبة هو 31 أغسطس المقبل، وستقام المناظرة بنظام المغلوب بحيث يتأهل الفريق الفائز للمرحلة التالية، يعقبها تكريم للفرق الفائزة بالمراكز الأولى والثانية والثالثة.

وستتضمن طريقة التحكيم العديد من المعايير الأساسية: وهي المعرفة وكيفية تطبيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعانة بالأدلة ووضوح المفاهيم الخاصة بكل مجموعة، وتقديم الملخص النهائي من كل فريق، وأيضاً كيفية تنسيق ومشاركة أعضاء الفريق، وأخيراً احترام وإدارة الوقت المخصص لكل فريق.

وستقوم لجنة فنية متخصصة من الخبراء بالإشراف على المناظرة العلمية وستركز الجائزة على اكتشاف المواهب من الطلبة وإبرازها من خلال التعرف على قدرات الطلبة في العرض والنقاش العلمي الجاد والقدرة على حلّ التحديات بطرق مبتكرة بالإضافة إلى مهارات التفكير النقدي والتحليل العلمي المبني على المخرجات البحثية.

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