11 طالباً إماراتياً يحصدون المركزين الثاني والثالث في البطولة العربية للروبوت والتكنولوجيا

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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حقق المنتخب المدرسي من مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي إنجازين على المستوى العربي بفوزهم بالمركزين الثاني والثالث ضمن البطولة العربية الثالثة عشر للروبوت والتكنولوجيا، والتي أقيمت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية أخيرا، بمشاركة 117 فريقا يمثلون 12 دولة، وبلغ عدد المشاركين 11 طالب وطالبة من 5 مدارس من مختلف إمارات الدولة.

وتفصيلا حقق الطلبة المركزين الثاني والثالث في مجال الابتكار ،وروبوت تجميع الكرات، إلى جانب فوزهم بجائزة أفضل تصميم ابتكاري للروبوت، ويتكون المنتخب من طلبة مدرسة الراشدية بإمارة عجمان حيث حصدوا المركز الثاني في مجال روبوت تجميع الكرات وهم سالم عبدالله المخمري في الصف 11، وعبدالرحمن عبدالله البلوشي في الصف 11 ، وعبدالله عبدالعزيز المازمي في الصف 9 ، إلى جانب طلبة مدرسة المجد النموذجية، ومدرسة واسط الثانوية بنات، ومدرسة الثانوية النموذجية في إمارة الشارقة، وهم احمد جمال الجسمي في الصف 11 ، مصطفى جمال الجسمي في الصف 9 ، سيف حسن إبراهيم في الصف 9 ، موزة عيسى المزروعي في الصف 12، وطلبة مدرسة راشد بن حميد بإمارة عجمان وهم سالم سعيد الجابري الصف 8، راشد محمد الجابري الصف 8، حميد ياسين الحوسني الصف 7، حسن ياسين الحوسني الصف 7.

وكانت مشاركه فريق مدرسة الراشدية للروبوت في البطولة العربية للروبوت، ضمن منتخب مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي لأول مره وتكون الفريق من 3 طلبة قاموا بتصميم وبناء وبرمجة روبوت لأداء مهمة جمع كرات ومحاولة منع الخصم من جمع الكرات باستخدام خوارزميات الذكاء الصناعي، وايضا استخدام تعلم الالة ليتمكن الروبوت من اتخاذ القرار الصحيح اثناء تنفيذ المهمة دون تدخل الطلبة، وكانت المنافسة شديدة جدا حيث يتواجد من ضمن المنافسين فرق لها باع طويل وخبرة قوية في المسابقة ولكن طلاب المدرسة كان لهم كلمة من اول مشاركة بتحقيقهم المركز الثاني وتميزوا بسرعة حل مشكلات الذكاء الصناعي التى حدثت اثناء المسابقة.

وحقق طلاب مدرسة راشد بن حميد للتعليم الاساسي حلقة ثانية المشاركين ضمن منتخب الروبوت والتكنولوجيا المتقدمة جائزة افضل تصميم ابتكاري في البطولة العربية الثالثة عشر بمسابقة تتبع الخط حيث صمم الفريق روبوت ذاتي الحركة قادر على تتبع مسار محدد موجود على مضمار معد خصيصا لتلك الغاية في اسرع وقت ممكن وتمكن الروبوت من انجاز المهمة في متوسط 21 ثانية وحصل الفريق على هذه الجائزة بسبب التصميم الابتكاري الذي يمكن الروبوت من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد اتجاهات الحركة المناسبة، وكانت هذه المشاركة الاولى للفريق بعكس الفرق من الدول الاخرى المتمرسة بهذا النوع من المسابقات منذ عدة سنوات .

وتم تسخير كافة الامكانيات من قبل مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي لتهيئة البيئة المناسبة لتدريب الطلبة المشاركين في البطولة العربية، وقدمت المؤسسة ادوار محورية في تجهيز المنتخب من خلال تفعيل دور المراكز التخصصية بعد الدوام المدرسي بالمدارس والشركاء ومنهم مراكز الناشئة بإمارة الشارقة، وتزويد منتخب الطلاب بالخبرات والمهارات في مجال التدريب بمجالات البطولة العربية، وتطوير مشاريع من خلال الفريق الفني الذي يمتلك خبرات أكثر من 15 عام في نفس المجال، وتفعيل دور الاسرة واولياء الامور بالتواصل معهم وتقديم الموافقات من جانبهم لمشاركة ابنائهم في البطولة، بالإضافة إلى حجز مقاعد دائمة لطلبة المنتخب في الجمعية العربية للروبوت من خلال الشراكة مع المؤسسة، وتكوين وانشاء وامتلاك المؤسسة قاعدة عريضة من الخبرات في مجال المسابقات على المستوي العربي والعالمي، فضلا عن استقطاب معظم المسابقات العالمية والعربية بالمدارس الحكومية لاكتساب المعلمين والطلبة المهارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي

كما شارك الفريق لأول مرة في البطولة في مجال الابتكار بمسابقة المبتكرين في الصناعة وجمع الفريق مجموعة من الطلاب والطالبات المتميزين من عدة مدارس بإمارة الشارقة مدرسة المجد النموذجية بنين ومدرسة واسط للتعليم الثانوي بنات ومدرسة الثانوية النموذجية بنين، واعتمدت فكرة المشروع على بناء محطات الطواري الذكية التي تتمشى مع رؤية دولة الامارات المستقبلية والتي تقدم العديد من الخدمات للمجتمع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت واستخدام لغات البرمجة المتطورة.

واشاد الحكام والمنظمين بالمستوى المتميز وقدرات الطلاب الفائقة التي ابهرت الجميع واستطاع الفريق الحصول على المركز الثالث.

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