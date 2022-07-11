بدء تلقي طلبات المنح الدراسية باسم الشيخ حمدان بن راشد في جامعة دبي

المصدر: وام

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بدأت جامعة دبي تلقي طلبات المنح الدراسية السنوية الكاملة التي قررت تخصيصها للطلبة المتفوقين باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتأتي هذه المنح وعددها 3 وفاء وتخليدا لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني ولا سيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية إضافة إلى مساهماته السخية والمتميزة مع جامعة دبي ودعم الطلبة المتعسرين سنويا من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.

وأعلنت الجامعة عن استمرار فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المنح التي تقدمها الجامعة على نفقتها الخاصة للطلبة المتفوقين والذين حصلوا على معدل 98 في المائة وما فوق في الثانوية العامة وستخصص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تقنية المعلومات أو هندسة الكهرباء والاتصالات.

وأكد سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف "جودة التعليم" في دولة الإمارات يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ "التفوق العلمي" ويشرفها تسميتها باسم منحة "الشيخ حمدان بن راشد" السنوية، مشيرا إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام ولمدة أربع سنوات لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.

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