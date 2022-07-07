تعاون بين جامعة زايد و«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

المصدر: دبي - البيان

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وقَّعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لنشر وتعميم مفاهيم ومهارات الإبداع والتفكير الابتكاري بالمؤسسة الأكاديمية، وذلك بهدف تعزيز التميز الأكاديمي وتوفير الدعم المعرفي ودعم الطلبة بما يحقق آمالهم ويلبي طموحاتهم المستقبلية لخدمة مجتمع دولة الإمارات.

وقَّع المذكرة كل من سليمان عبد الخالق الأنصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والأستاذ الدكتور كلايتون ماكينزي نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في حرم جامعة زايد بدبي وبحضور د. جمال محمد المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وعدد من الأكاديميين والمهتمين من كلا الطرفين.

تشكل المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون بين الجانبين في مجالات عدة أهمها تبادل المعلومات ودعوات المشاركة حول الأنشطة والبرامج التي ينفذها كل طرف مع الآخر، والتعاون في مجال نشر الوعي بالتميز التعليمي وبالفكر الإبداعي والابتكاري بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في جوائز التميز التعليمي والالتحاق بدبلوم فاب الأكاديمي العالم وهو برنامج أكاديمي في مجال التصنيع الرقمي والابتكار يقدمه مصنع الأفكار بالتعاون مع منظمة فاب لاب العالمية.

وأكد الدكتور جمال محمد المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أن هذه المؤسسة التعليمية المرموقة التي تحمل اسم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه - من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، والتي تؤكد حرصنا المشترك على توطيد أواصر التعاون والشراكة في دعم البرامج التعليمية التي تعزز الأهداف العلمية وتوسع آفاق المعرفة للطلبة لا سيما البرامج المرتبطة بالابتكار والتميز التعليمي.

ومن جهته أشار نائب مدير جامعة زايد الأستاذ الدكتور كلايتون ماكينزي إلى أهمية توطيد التعاون بين الجهتين والتي تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استكشاف فرص متنامية للعمل المشترك في مسارات تخدم أهداف التنمية الشاملة، وخاصة في مجالات البحث العلمي والتدريب، وتحقيق المنفعة المتبادلة بما يدعم بناء شراكة طويلة الأمد بين الجانبين.

وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في تبادل الخبرات والمعارف والزيارات الميدانية في مجال أطر التعاون المتفق عليها بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الإعلام والنشر عبر الوسائط والمنصات الإعلامية، وتبني المؤسسة المشاريع الابتكارية والأبحاث العلمية للطلبة وعرضها في الملتقيات والبرامج العلمية التي ترعاها المؤسسة، وغيرها من المهام التي اتفق الطرفان على تنفيذها لتحقيق أغراض هذه المذكرة.

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