"الشارقة للتعليم الخاص" تعلن التقويم المدرسي للعام الدراسي 2022- 2023

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الهيئة اعتمدت التقويم المدرسي للعام الدراسي 2022- 2023 للمنهاج الوزاري ، على أن يبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول في التاسع والعشرين من أغسطس المقبل 2022 ، كما تبدأ اجازة الشتاء من 12 -12 -2022 الى 29-12 – 2022 ، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الثاني من يناير 2023 ، كما أن اجازة الربيع للطلبة تبدأ في السابع والعشرين من مارس الى الثالث عشر من أبريل 2023 ، ويستأنف الفصل الدراسي الثالث في السابع عشر من أبريل 2023 ، ونهاية دوام الطلبة في التاسع والعشرين من يونيو 2023 ، كما أن بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في الثامن والعشرين من أغسطس 2023 .

المنهاج الأجنبي

أما فيما يتعلق بالتقويم المدرسي للمنهاج الأجنبي 2023 – 2023 يبدأ العام الدراسي في 29- 8 – 2022 ، كما تبدأ اجازة الشتاء في 12 – 12 – 2022 الى 29 – 12 – 2022 ، حيث يستأنف دوام الطلبة في الثاني من يناير 2023 ، وبالنسبة لإجازة الربيع ، هناك خياران لإدارات المدارس ، الأول 3 أسابيع ويبدأ من 27-3- 2023 الى 13- 4 – 2023 ، والخيار الثاني للإجازة أسبوعان وتبدأ في 27-3 – 2023 الى 6-4- 2023 + 5 أيام عمل منفصلة أو مستمرة خلال العام الدراسي ، كما يستأنف الدوام بالنسبة للطلبة في المدرسة التي اختارت الخيار الأول بتاريخ 17- 4- 2023 ، وبالنسبة للمدارس التي أختارات الخيار الثاني يستأنف الدوام بتاريخ 10 – 4- 2023 ، كما تبدأ اجازة الصيف في 29-6- 2023 ، فيما يبدا العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في 28-8 -2023 .

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