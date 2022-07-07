أحمد الدهماني.. تحدى الإعاقة بالتفوق الدراسي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تفتحت عيناه على وطن يتسابق أبناؤه إلى الوصول للمجد ورفع رايته خفاقة عالية، وشاهد بأم عينه كيف تمنح قيادة الوطن الفرصة للمتفوقين لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر تكريمهم ودعمهم وجعلهم نموذجاً يحتذى لآخرين.. أحمد علي خميس الدهماني الطالب المتفوق من إمارة رأس الخيمة منطقة رافاق استقل قطار التفوق مبكراً، وأظهر ذلك في المراحل الدراسية المختلفة، وتشاء الأقدار أن يتعرض أحمد إلى حادث خلال دراسته الإعدادية تسبب له بإعاقة جسدية، خرج منها أكثر تصميماً على التفوق الذي بات بالنسبة له أمراً مصيرياً.

إنجازات

وتوالت إنجازات أحمد الدراسية رغم ظروفه الصحية، إلى أن وصل إلى الشهادة الثانوية، التي فرضت عليه جهوداً إضافية لتحقيق التفوق للوصول إلى حلمه في دراسة القانون، ليصبح محامياً يسهم في تحقيق العدالة في دولة العدل والقانون، فكان النجاح والتفوق حليفيْه بالحصول على ما نسبته 98.41% في الشهادة الثانوية، متصدراً الترتيب في إمارة رأس الخيمة.

ويروي والد أحمد، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، قصة معاناة ابنه مع المرض، موضحاً أن ولده يعاني منذ كان طفلاً في الحلقة الأولى عقب تعرضه لحادث سقوط تسبب له بكسر في قدميه، أفقده لاحقاً القدرة على المشي أو الحركة أو حتى القيام بأي مجهود، وذهبنا به إلى العديد من الأطباء، وتبين أنه بحاجة إلى علاج مكلف، ونحن أسرة متواضعة الحال، وناشد بقلب يعتصره الألم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم في كلفة العلاج ليعود قادراً على المشي، ومواصلة دراسته لخدمة وطنه ومجتمعه.

عدالة

أحمد الذي يحلم بأن يكون صوته عالياً في تحقيق العدالة لم يستطع حتى أن يهمس لنا بأمنيته أن يجد الفرصة في العلاج من إعاقته ويعود للسير على قدميه، فترك المهمة لأحد الجيران وأبناء المنطقة، سيف محمد الدهماني، الذي أكد لنا حاجته إلى العلاج، مطالباً الجهات المعنية وأهل الخير بالتدخل لحماية ورعاية زهرة متفتحة في حديقة الإمارات، ومنحه الفرصة لتحقيق الإنجازات في وطن الإنجازات

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