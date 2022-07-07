حمدان بن زايد: التعليم يتصدر أجندة أولويات رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي أن التعليم يتصدر أجندة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ تمثل رؤية سموه دافعاً قوياً لمؤسسات التعليم للانطلاق إلى آفاق عالمية بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة بشأن تميز كوادرنا الوطنية المتسلحة بالعلم والمعرفة في مختلف التخصصات العلمية البارزة التي تجسد خارطة الطريق لمستقبل مشرق خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وفي مقدمتها العلوم الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم الهندسية والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني وغيرها من التخصصات التي تعزز من تصدر منظومة التعليم الإماراتية لمؤشرات التنافسية الدولية.

وأشار سموه إلى أن رعاية صاحب السمو رئيس الدولة لمسيرة التعليم والبحث العلمي على وجه الخصوص في مؤسسات التعليم العالي في الدولة تعتبر نقلة نوعية لهذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية لمواصلة تميّز مسيرتنا التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتقنية والصناعية لمواكبة عصر العلم والمعرفة.

جهود

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لاجتماع مجلس أمناء جامعة أبوظبي الجديد بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش نائب رئيس المجلس، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، واللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي.

ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وخديم عبدالله الدرعي العضو المنتدب لمجموعة العين الدولية، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي ومدير جامعة أبوظبي.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد في حرم الجامعة بأبوظبي وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الشكر لأعضاء مجلس الأمناء السابقين على ما بذلوه من جهود مثمرة خلال فترة عضويتهم بالمجلس مما أسهم في مواصلة الجامعة لدورها الريادي محلياً ودولياً. واطلع سموه وأعضاء المجلس على (رؤية جامعة أبوظبي 2027) والتي تضمنت عدداً من المحاور والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية من بينها..

تهيئة بيئة تعليمية وأكاديمية معززة للتميز الطلابي في التدريس والتعلم، وكذلك تعزيز مكانة الجامعة وريادتها عالمياً وتدشين استراتيجية شاملة للبحث العلمي والابتكار واستشراف المستقبل ومواصلة دعم جهود الجامعة في هذا الصدد.

البحث العلمي

كما اطلع سموه على جهود الجامعة وتميز سجلها في مجال البحث العلمي، مثمناً سموه مضاعفة الجامعة لأعداد الأوراق البحثية العلمية في مؤشر (سكوبس) قاعدة البيانات المعروفة عالمياً والمتخصصة في الأبحاث العلمية المرموقة لتصل إلى 2125 ورقة بحثية علمية و20 براءة اختراع حصلت عليها الجامعة خلال الفترة الماضية.

مقترحات

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من المقترحات للبرامج الأكاديمية التي ستطرحها الجامعة بعد الحصول على الموافقات النهائية من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، ومن بينها في مرحلة البكالوريوس إدارة الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمستدامة والمعلوماتية الصحية والاتصالات.

وفي الماجستير الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي الاستراتيجي، وكذلك اطلع على قوائم الخريجين للعام الأكاديمي الحالي.

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