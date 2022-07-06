«خليفة التربوية» تنظم زيارة للفائزين في دورتها الـ 15 إلى قصر الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية زيارة للفائزين في دورتها الخامسة عشرة 2022 إلى قصر الوطن للتعرف على هذا الصرح المعماري البارز وما يمثله كأحد معالم النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة أهمية هذه الزيارة التي ضمت الفائزين والمنسقين والمحكمين للجائزة على مستوى الوطن العربي بما يتيح لهم الاطلاع على هذا الصرح الوطني البارز، حيث تجولوا في أروقته وتعرفوا على مرافقه إضافة إلى زيارة مكتبة قصر الوطن، والتي تمثل أحد المعالم الثقافية والفكرية المرموقة على مستوى الدولة والمنطقة.

وأشاد الفائزون والمنسقون والمحكمون بما شاهدوه في قصر الوطن، مؤكدين أنه يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالنهضة الحضارية لدولة الإمارات، والتي باتت نموذجاً فريداً في بناء الإنسان والتنمية الوطنية وهو نموذج يحتذى به إقليمياً ودولياً ومصدر فخر للعرب جميعاً.

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