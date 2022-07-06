الطالبة دينا: مكرمة حاكم عجمان أمنت لي مستقبلاً كريماً

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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رفعت أسرة الطالبة دينا أحمد عباس فايز من فئة أصحاب الهمم الحاصلة على معدل 99.14% في المسار العام، بمدرسة الظهرة حلقة ثالثة بنات، التي جاءت ضمن قائمة الأوائل التي اعتمدتها مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، أخيراً، أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على مكرمته بالتكفل بكامل الرسوم والمصروفات الدراسية وتوفير سكن لأسرة الطالبة.

وأعربت الاسرة عن سعادتها لأن تلك المكرمة تأتي ضمن سلسلة مكارم حكام الإمارات، مؤكدة أن المكرمة تجسد عمق اهتمام سموّه بأصحاب الهمم والطلبة المقيمين على أرضه، ومواكبة متطلبات الحياة لكل من يعيش على أرض عجمان الحبيبة.

وكانت "البيان" انفردت بنشر قصة تميزها ورغبتها في دراسة اللغة العربية، واستعرضت طموحاتها باستكمال دراستها الجامعية في مجال اللغة العربية لأنها محبه لمفرداتها، ومن حفظة القرآن الكريم، كما انها خاضت سباق التميز، وتوجت رغم معاناتها التي ولدت بها في شبكية العين وتخطت الكثير والكثير من المعاناة، حتى تمكنت من تحقيق التفوق.

وقالت الطالبة "دينا" "إن خبر مكرمة حاكم عجمان سوف يساعدني على تأمين مستقبل كريم دراسيا ومعيشيا، لذلك أتعهد لصاحب السموّ حاكم عجمان الأب والإنسان الكريم، بأن أجتهد وأحقق تفوقا أتمكن من خلاله بخدمة المجتمع بما استمدته من علم ومعرفة"

وتابعت: "لدى سموه اهتمام كبير بكل ما من شأنه تطوير مستوى المعيشة، سعياً نحو مجتمع مستقر وآمن، تتوافر فيه كل مقومات الحياة الكريمة للجميع"، موضحة أن الاستثمار في الإنسان مرتكز أساسي في فكر سموّه، المدرك لاحتياجات من يقيم على أرض عجمان.

ودعت الطالبة "دينا" أن يمتع سموّه، بالصحة والعافية، وأن يسعده كما أسعدنا، فسموّه دائماً في فكر وعمل دائمين، ولن تكفينا الكلمات، فمهما قلنا أو كتبنا لن تسعفنا في التعبير، لنوفي سموّه حقه من الثناء والشكر.

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