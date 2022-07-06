حصول أول طالبة على الدكتوراه المزدوجة في جامعة الإمارات

المصدر: وام

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حصلت الطالبة أميرة فارس على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعتين مختلفتين، الأولى من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والثانية من جامعة لوفين البلجيكية عن أطروحتها "عملية سولفاي المعدلة متعددة المراحل من أجل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتحلية المياه شديدة الملوحة"، وتعد أميرة أول طالبة دكتوراه تحصل على هذه الدرجة المزدوجة في جامعة الإمارات.

وقالت الدكتورة أميرة فارس: "لقد كان لي الشرف في حصولي على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعتين مشهورتين عالميًا وليس جامعة واحدة تحت رعاية أساتذة من جامعة الإمارات العربية المتحدة و جامعة لوفين".

وأضافت: " كانت فرصة الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة لوفين تجربة غيرت حياتي، لقد حظيت بفرصة بحثية فريدة لاكتساب خبرات جديدة، وكانت خطوة قيمة في رحلتي البحثية، وآمل أن تكون بداية للعديد من طلبة المستقبل للشروع في طريقهم للحصول على الدكتوراه المزدوجة".

وقالت : "لقد كانت هذه التجربة الأكاديمية مميزة جدا والتي أهلتني للاستفادة من مرافق البحث العلمي من الجامعتين والتعاون مع الزملاء من الدولتين والحصول على خبرة دولية فريدة".

من جهته قال الأستاذ الدكتور علي المرزوقي عميد كلية الدراسات العليا إن هذا النوع من الشراكات العلمية والطلابية لها الأثر البالغ في دعم السمعة الأكاديمية للجامعة، وشراكتنا مع جامعة لوفين البلجيكية العريقة انعكست على إتاحة فرصة جيدة لطلبتنا للدراسة والبحث العلمي الأكاديمي المشترك مع زملاء دوليين، والاستفادة من تجربة وخبرات دولية متنوعة.

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