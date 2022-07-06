تعاون بحثي بين جامعة أبوظبي و«ريدنغ» البريطانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جامعة أبوظبي عن شراكة جديدة أبرمتها مع جامعة ريدنغ، واحدة من بين أفضل 30 جامعة في المملكة المتحدة والمؤسسة الأكاديمية الرائدة عالمياً في مجالات البحث والتعلم في قطاعات الزراعة وعلوم الغذاء والتغير المناخي، حيث حظيت جهودها في مجال التغير المناخي مؤخراً بجائزة الذكرى السنوية للملكة، التكريم الوطني الأبرز الذي يُمنح للمؤسسات الأكاديمية للتعليم العالي في المملكة المتحدة.

ويأتي التعاون ضمن جهود جامعة أبوظبي المتواصلة لتقديم مجموعة متميزة من البرامج الدولية، إلى جانب تطوير البحوث وتبادل المعرفة التي تدعم الخطط التنموية محلياً وإقليمياً. وجمعت الطرفين مذكرة تفاهم وقّعها كل من البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، خلال زيارته جامعة ريدنغ، والبروفيسور بول إنمان، نائب رئيس الجامعة (الدولي) في جامعة ريدنغ.

وسيقوم الطرفان باستعراض فرص التعلم والبحث والاستشارات في أبرز القطاعات في دولة الإمارات والمنطقة، بما في ذلك إدارة الأعمال الزراعية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، ومن المتوقع أن يقوم وفد من جامعة ريدنغ بزيارة جامعة أبوظبي في وقت لاحق من هذا العام لإجراء مزيد من المباحثات حول سبل المضي قدماً بهذه الشراكة.

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