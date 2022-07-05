«جامعة حمدان الذكية» تكرم المتفوقين للعام الأكاديمي 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفت جامعة حمدان بن محمد الذكية، بـ85 من الدارسين المتفوقين من برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا دفعة فصلي الربيع والخريف للعام الأكاديمي 2021، من خلال إقامة حفل تكريم لهم بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، ونخبة من كبار المسؤولين في الجامعة وعدد من أولياء الأمور.

وجرى خلال الحفل تسليم شهادات تفوق وتقدير إلى الدارسين من قبل البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء الكليات بالجامعة. وقد أثنى البروفيسور بيضون خلال كلمته على جهود الدارسين وتفوقهم، مؤكداً أن جامعة حمدان بن محمد الذكية توفر بيئة تَعلُّم مثالية تعزز من التميز والتفوق.

وشهد الحفل تكريم 37 من دارسي برامج البكالوريوس، فيما تم تكريم 48 من دارسي الدراسات العليا.

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