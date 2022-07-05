نادي الإمارات العلمي يحصد 3 جوائز في البطولة العربية للروبوت بشرم الشيخ

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حصد نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم بدبي 3 جوائز في البطولة العربية المفتوحة للروبوت في دورتها الثالثة عشرة، التي استضافتها جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو 2022، منها المركز الثاني وجائزة أفضل تصميم وأفضل استراتيجية، وتوج فيها 5 طلاب إماراتيين.

وتعتبر البطولة ملتقى للعقول المميزة من خيرة شباب الوطن العربي، الذين سيقومون بدورهم في تطوير بلادنا العربية والمضي بها نحو آفاق المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، ويشارك فيها فرق طلاب المدارس والجامعات من كافة الدول العربية.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي: «إن النادي قادر على تفجير طاقات المشاركين من أبنائه، وهذه الإنجازات إضافة من إضافات الشباب للنادي».

9 مسابقات

وتضم البطولة 9 مسابقات للروبوت بأعمار مختلفة بتقنيات تكنولوجية مختلفة، ويشارك فيها نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم من الدول العربية، وتستضيف البطولة ما يزيد على 1500 طالب مشارك من 16 دولة عربية، ونحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت، كما يزورها متخصصون وأولياء أمور ومؤسسات تعليمية من الوطن العربي.

وشارك نادي الإمارات العلمي بثلاثة مشاريع علمية في البطولة، وفاز الطالب علي حميد اللوغاني بالمركز الثاني في مسابقة الابتكار عن مشروع آلية التحكم عن بعد في الكرسي المتحرك لأصحاب الهمم باستخدام القفاز الذكي، ويهدف المشروع إلى مساعدة أصحاب الهمم الذين يواجهون صعوبة في التنقل بالكرسي المتحرك بمفردهم.

وهذا المشروع يخدم المجال الصحي، ومن خلاله يمكن لكبار السن التحكم في الاتجاهات ورفع وتنزيل الكرسي المتحرك، وكذلك توجيهه للأمام والخلف، حيث يعمل المشروع على تسهيل حياة أصحاب الهمم وكبار السن دون الحاجة إلى طلب المساعدة من الآخرين.

وتفصيلاً، بدأ الطالب علي اللوغاني بتصميم المشروع معتمداً على تقنية البلوتوث والإشارات اللاسلكية، ليصبح الجهاز قادراً على تفسير الإشارات المرسلة، وهي تعريفات للتطبيقات الممكنة وتحديد اتجاهات الحركة المطلوبة التي تستخدمها الأجهزة التي تدعم تقنية الاتصالات اللاسلكية بالأجهزة الأخرى والحساسات الموجودة على محيط الكرسي.

ويتصف تصميم المشروع بالمحافظة على توازن الكرسي أثناء تغيير الاتجاه، كما يتضمن المشروع مجموعة من محركات الدوران يتحكم في سرعتها عن طريق البرمجة.

وفاز الطالبان سلطان عبدالرحمن الزرعوني، ومهرة البستكي بجائزة أفضل تصميم للروبوت في فئة جمع الكرات المستوى المتقدم، وفازت الطالبتان نورة طالب، وجود طالب بجائزة أفضل استراتيجية قدمت في البطولة، ورافق الوفد الدكتور عيسى السويدي الأمين العام للنادي، وجمال شريف عضو مجلس إدارة النادي، والمهندسة أميرة مهدي حسن مدربة الروبوت بالنادي.

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