30 طالباً وطالبة من مجلس سفراء الأمان يباشرون عملهم في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلق أمس في مقر القيادة العامة لشرطة دبي برنامج «سواعد الأمان» في نسخته الثانية، والهادف إلى توظيف 30 طالباً وطالبة من أعضاء مجلس سفراء الأمان المتميزين، للعمل لمدة شهر خلال الإجازة الصيفية، في مختلف التخصصات بالإدارات العامة في شرطة دبي.

وقالت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي: إن برنامج سفراء الأمان يعد أحد أهم الأنشطة التي تنفذها شرطة دبي، والتي تستقطب نخبة من الطلبة المتميزين من أعضاء المجلس، الذين لهم تأثير ودور إيجابي ونشاط في بيئتهم المدرسية والاجتماعية وفي مختلف أنشطة المجلس التي ينفذها خلال العام، حيث يمنحهم البرنامج الفرصة للعمل في مختلف التخصصات في قطاعات شرطة دبي.

وأضافت البلوشي: يحظى برنامج سفراء الأمان برعاية واهتمام ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبدعم من كافة الإدارات العامة، إيماناً من شرطة دبي بأهمية استثمار وقت النشء في أنشطة وبرامج هادفة وخاصة في الإجازة الصيفية.

وبينت البلوشي: انطلق اليوم في مقر القيادة العامة البرنامج بمشاركة 30 طالباً وطالبة، حيث خضعوا لتقييم قبل قبولهم، وتم عقد ورشة عمل عن بعد تعرفهم أكثر بفكرة البرنامج، والذي يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، منها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومركز استشراف المستقبل، ومركز المرونة، ومركز الاتصال 901، وإدارة الطب الشرعي وقسمDNA بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وإدارة التفيش الأمني k9، ومركز شرطة الخيالة، ومركز شرطة الراشدية، ومركز شرطة القصيص، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة التوعية الأمنية.

مهام

وتابعت: استقبل المجلس اليوم الطلبة المشاركين، وتم تكليفهم بمهام عمل في مختلف الإدارات في شرطة دبي، وتوزيعهم في تخصصات متنوعة بناء على قدراتهم ورغبتهم، وبناء على الأنشطة التي تميزوا بها في مدارسهم، بهدف تعزيز العديد من المهارات لديهم، سواء على مستوى التخصصات التي سوف يعملون فيها أو على مستوى بناء الشخصية ومعرفة كيفية التعامل في بيئة العمل.

بدورها، قالت زينب حسين، رئيس تحرير مجلة خالد، وعضو مجلس سفراء الأمان والمنسق العام للطلبة الأعضاء: إنه تم تعريفهم بأدوارهم الوظيفية التي سوف يقومون بها، بالإضافة إلى تحديد منسق من مجلس سفراء الأمان ومنسق من الإدارة التي سوف يعملون فيها، ليتم تكليفهم بمهام وظيفية تتناسب مع قدراتهم، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات الشرطية ودور الشرطة، وكذلك برامج التوعية والتثقيف وإشراكهم في المبادرات والأنشطة وفرق العمل التي يتم تنفيذها خلال فترة عمله.

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